Брюссель, , 15:59 — REGNUM Сокращение поставок вакцины AstraZeneca в Евросоюз не помешает странам объединения добиться коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 12 марта в ходе брифинга в Брюсселе.

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«Я убежден, что мы сможем достичь коллективного иммунитета к концу лета», — заявил Бретон.

Ранее компания AstraZeneca предупредила Еврокомиссию, что в марте страны ЕС получат не 40 млн, а 30 млн доз антикоронавирусной вакцины. Во втором квартале компания исполнит предзаказ по вакцинам на этот период только на 50%.

Бретон не стал говорить о конкретных цифрах, но отметил, что портфель вакцин для Евросоюза продолжает расширяться. Так, 11 марта в него добавилась вакцина от Johnson & Johnson. Целый ряд производств работает хорошо или очень хорошо, добавил он.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что в ЕС по-прежнему рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения концу сентября.

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