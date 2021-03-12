Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении 41-летнего старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Юрия Тузова. Таможенникподозревался в незаконной слежке за коллегами. Об этом решении суда 12 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, Тузова обвинили в установке видеокамеры внутри корпуса аудиоколонки и видеокамеры с микрофоном внутри потолочной панели двух кабинетов. Таким образом таможенный инспектор с ноября по декабрь 2019 года следил за коллегами.

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозило наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо ограничение свободы до четырех лет. Однако позже следователь по особо важным делам следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ обратилась с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Тузова с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Такое решение в ведомстве объяснили тем, что Юрий Тузов ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, по месту службы в Балтийской таможне характеризуется положительно. Кроме того, таможенник попытался загладить причиненный вред, внеся на счет благотворительного фонда «Помочь детям вместе» чуть более 11 тыс. рублей.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Тузова прекратил и назначил судебный штраф в размере 15 000 рублей», — уточнил в суде.

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