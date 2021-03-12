Рабат, , 15:58 — REGNUM Новым президентом Африканской конфедерации футбола (CAF) избран представитель ЮАР Патрис Мотсепе. Об этом 12 марта сообщает Agence France Presse.

Избрание прошло во время 43-й генеральной ассамблеи CAF, которая проходит в Рабате (Марокко).

59-летний Мотсепе является предпринимателем и одним из самых богатых бизнесменов в ЮАР, а также владельцем южноафриканского футбольного клуба «Мамелоди».

На посту президента CAF Мотсепе сменит представителя Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от футбольной деятельности на пять лет из-за обвинений в коррупции.

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