Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 16:14 — REGNUM В Ярославской области отменен аукцион, который должен был определить подрядчика по строительству школы в селе Вощажниково. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Макет школы Yarregion.ru

Школу в селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области на 240 учащихся должны были построить в 2021—2022 годах. Был объявлен аукцион, стоимость работ по возведению учебного заведения определена в 374 миллиона рублей. Однако 2 марта заказчик работ принял решение об отмене закупки.

«Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» сообщает об отмене определения подрядчика способом аукцион в электронной форме на строительство МОУ Вощажниковская средняя общеобразовательная школа, Борисоглебский муниципальный район с инженерными коммуникациями», — отмечается в извещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в конкурсной документации на стройку школы оказались тактильные портреты Владимира Путина, Дональда Трампа и еще нескольких исторических личностей. Их планировали изготовить и разместить в новом учебном заведении.

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