Тамбов, , 15:57 — REGNUM В Тамбовской области 12 марта подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 585 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 408 пациентов, в том числе 82 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 369 человек.