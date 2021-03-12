Москва, , 15:56 — REGNUM США являются крупнейшей глобальной сверхдержавой и потому неизбежно будут принимать глобальные решения, касающиеся всех стран мира. Об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин на телеканале «Россия 24».

«Америка, как всем известно, это крупнейшая глобальная сверхдержава со своим собственным мировым видением и своей собственной мировой политической стратегией. Сказать, что Америка не будет Америкой, и не будет ничем кроме как самой собой (заниматься), не имея дел до мировых проблем — это, конечно, неправильно, и такого не будет ни при одном президенте. И тем более не будет при президенте, который приводит людей, которые более чутко и более рельефно осознают, что нынешний век — век глобализации», — заявил Лукин.

«Сколько ни тверди про абсолютные суверенитеты, существуют глобальные проблемы, по которым не могут не быть приняты глобальные решения. Америка поставлена самой жизнью таким образом, что она будет играть огромную роль в этих глобальных (процессах)», — указал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.