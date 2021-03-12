Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 12 марта, днем рубль выравнивает позиции на Московской бирже после качки накануне 11 марта, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 73,64 руб. и сохраняет за собой торговый коридор в пределах 73,50−74,50 руб., евро торгуется по 87,80 руб. и все еще удерживается в целевом диапазоне 87,75−91,00 руб.

Ослабление позиций евровалюты привлекает все больше внимания — с начала года курс евро снизился на 3,7% в паре с рублем.

Это происходит на фоне ухудшения позиций евро на мировом валютном рынке, в том числе и за счет затяжного локдауна в ряде европейских стран, и на фоне более существенного, чем ожидалось, спада в экономике еврозоны.

Стоит ли сейчас покупать евро с надеждой на то, что перед курортным сезоном все же будут открыты границы, ведь уже некоторые южные страны Евросоюза готовы вот-вот разрешить въезд российским туристам?

Текущие котировки евро вполне привлекательны для приобретений, но к любой покупке валюты, как обычно, стоит относиться с осторожностью и тщательно взвешивать все «за» и «против», — пояснила эксперт.

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