Киев, , 16:03 — REGNUM Проблема c вакциной против коронавируса Covishield, которая используется на Украине, заключается не в том, что препарат производится не по формуле AstraZeneca, а в том, что производитель из Великобритании официально признает, что не может гарантировать качество индийской вакцины, заявил политический эксперт Сергей Рабчинский, комментируя ход вакцинации на Украине.

«Ведущие компании запрещают пользоваться собственным оригинальным названием в лицензионных изделиях локальных производителей, как правило, тогда, когда они не уверены, что локальный производитель может обеспечить аналогичное оригиналу качество на своем производстве! Формула, безусловно, одна и та же, а вот качество изделия может быть разной», — предупредил он.

Рабчинский особо отметил, что на официальном сайте производителя нет сертификата соответствия Covishield и AstraZeneca.

«Одинаковое качество индийского и оригинального производств должен был подтвердить сертификат соответствия Covishield от AstraZeneca, которого на официальном сайте компании нет» — подчеркнул специалист.

Он призвал власти Украины «не смешить его тапочки и не рассказывать сказочки для легковерных идиотов», будто идентичная вакцина одного бренда — британско-шведского AstraZeneca просто так производится в другой стране — в Индии, под другим названием Covishield.

Политический эксперт Светлана Кушнир, в свою очередь, отмечает, что вся эта история говорит о том, что коллективный Запад не считает Зеленского политическим лидером, у которого есть статус, чтобы решать такие глобальные вопросы как вакцина.

По словам Кушнир, в то время как лидер оппозиции Виктор Медведчук ранее решил вопрос производства вакцины на Украине на уровне первого лица РФ, максимум, что разрешил Запад нынешней власти — это купить «реплику» производства Индии.

«Простое сравнение — Медведчук на уровне первого лица РФ договорился, чтобы разработчик «Спутника V «передал Украине лицензию, технологию и все необходимое, чтобы запустить производство на заводе «Биолек» в Харькове. А что касается «зеленых», то максимум, что им разрешили — это купить индийскую реплику AstraZeneca. Хотя Украина в любой момент может сама стать производителем «Спутника V». Но это невыгодный вариант для западных производителей Pfizer, AstraZeneca и других вакцин», — проинформировала она.

Как образно выразилась Кушнир, власть ради интересов западных производителей «легла на амбразуру», лишь бы не допустить реализации договоренностей Медведчука о производстве вакцины, поэтому кампания по вакцинации пока идет «в минус» Зеленскому и кампании.

«Мало того, что провалили сроки — обещали начать вакцинацию 15 февраля, а начали 25 февраля; мало того, что на глазах у все Украины «легли на амбразуру» за интересы западных производителей вакцины, лишь бы не допустить реализации договоренностей Медведчука; мало того, что обещали Pfizer, так еще и привезли дешевую индийскую реплику Covishield, которой производитель AstraZeneca не разрешил использовать свою торговую марку», — перечислила эксперт.

В завершение она саркастически сказала, что «пусть украинцы дохнут от коронавируса», главное, что «большие белые господа» получат прибыль в свой карман.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля 2021 года на Украине началась официальная вакцинация против коронавируса препаратом Covishield. Темпы вакцинации крайне слабые — за это время прививку получились меньше 40 тыс. человек. Предполагается, что в первую очередь прививают врачей, однако во многих больницах коллективы отказываются от прививок индийским препаратом.

Сегодня, 12 марта, выяснилось, что срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021. Эксперты подчеркивают — учитывая, что Украина получила 500 тыс. доз вакцины, скорость вакцинации должна существенно вырасти, чтобы вся партия была использована вовремя.