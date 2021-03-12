Вашингтон, , 15:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 48,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 48 223 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 286 650.

Также сообщается, что за это же время в США 1463 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 530 829.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено 58 735 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.