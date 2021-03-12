Москва, , 15:52 — REGNUM В России в среднем родители дают своим детям на карманные расходы 1000 рублей в месяц и контролируют их расход, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Большинство родителей (76%) дают детям 7−10 лет в месяц менее 1000 рублей, еще 10% дают — 1000−3000 рублей, 3% — более 3000 рублей. Подросткам 11−14 лет родители чаще всего выделяют до 1000 рублей в месяц (64%), 1000−3000 рублей — 24%, 3000−5000 рублей в месяц — 3% родителей.

Старшеклассники получают на карманные расходы больше: 39% родителей дают им в месяц до 1000 рублей, 35% — 1000−3000 рублей, 12% — 3000−5000 рублей, 4% — 5000−10 000 рублей в месяц, 2% — более 10 000 рублей в месяц.

Опрос проведен 25 февраля-9 марта 2021 года. Опрошены 1000 родителей детей 7−17 лет во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей в России (48%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной на карманные расходы для детей 13−17 лет.

Читайте также: Жители РФ назвали сумму карманных денег для своих детей