Москва, 12 марта, 2021, 15:51 — ИА Регнум. США совместно с союзническими странами готовят масштабную информационную кампанию, направленную на дискредитацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутника V»

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сценарий дискредитации и информационной атаки готовится через подконтрольные Западу НПО — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Джорджа Сороса», фонд «Томсон Рейтер», а также медиаструктуры BBC, Reuters и Internews.