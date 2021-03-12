Сеул, , 16:05 — REGNUM Религиозная община Южной Кореи выразила обеспокоенность политической нестабильностью в Мьянме в связи с недавним военным переворотом. Об этом сообщает Catholic News со ссылкой на представителей Конференция католических епископов Южной Кореи.

«Католическая церковь выражает глубокую озабоченность вспышкой насилия и кровопролитием в Мьянме», — говорится в заявлении Конференции, опубликованном 11 марта.

Представители Конференции католических епископов отметили, что в прошлом Южная Корея столкнулась с подобной ситуацией, и сейчас, многие граждане страны сочувствует людям, подвергающимся угнетению.

Представители Национального совета церквей Кореи также выразили поддержку жителям Мьянмы.

«Мы будем молиться за восстановление демократии, свободы и прав человека в Мьянме вместе с религиозными кругами и гражданскими объединениями во всём мире», — говорится в заявлении.