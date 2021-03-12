Подгорица, , 15:45 — REGNUM На сегодняшний день в Черногорию прибыло 44 000 доз вакцин от коронавируса, сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич Бойович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Кроме того, мы ожидаем более 200 000 лоз китайской вакцины Sinopharm в конце апреля. Вакцины AstraZeneka в рамках инициативы COVAX также ожидаются в конце марта — начале апреля, и мы, наконец, согласовываем 200 000 российских вакцин для Черногории», — заключила министр.

Напомним, что первый человек, получивший вакцину в Черногории, — 66-летний подопечный Дома престарелых в Рисане, в конце февраля 2021 года этого года.