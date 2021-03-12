Ровно, Украина, , 15:55 — REGNUM В Ровенской области Украины сотрудники СБУ изъяли 260 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба ведомства.

В городе Сарны у трёх местных жителей в ходе обысков нашли янтарь крупных фракций, две мотопомпы и другое оборудование для его добычи.

По предварительной информации, задержанные могли планировать контрабандную доставку янтаря в одну из стран Восточной Азии.

Всего с начала года сотрудники СБУ раскрыли два организованных сообщества, члены которых подозреваются в незаконной добыче янтаря, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Новоград-Волынском двух мужчин задержали по подозрению в организации бизнеса по продаже незаконно добытого янтаря.

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