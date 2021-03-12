Москва, , 15:44 — REGNUM Президент США Джо Байден попытается найти объединяющую повестку, чтобы снизить остроту социальных противоречий в стране. Об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин на телеканале «Россия 24».

«Снизить накал страстей, если ему повезёт, он сможет. Потому что Америка, классическая Америка всё же имеет большую самоидентификацию как американцев, самую сильную самоидентификацию. Социальные распри для большинства американцев на втором месте», — заявил Лукин.

«Но сумеет ли он это сделать сейчас? Когда действительно конфликты обострены, когда и правые, и левые, крайние тенденции, во-первых, выросли, и во-вторых резко возник синдром того, что пусть горит всё, только мои личные воззрения и взгляды возобладают — это имеет место в Америке», — продолжил он.

По его мнению, Байден и его команда попытаются искусственно переключить внимание на другие, более объединительные тенденции, но об успехе таких попыток сейчас говорить рано.

«Но ясно, что шаги в этом направлении предпринимаются — в том числе выдвижение вперёд самого тезиса, что мы американцы, а потом уже всё остальное», — указал Лукин.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.