Брюссель, , 15:44 — REGNUM Европейский союз не намерен останавливаться в вопросе введения санкций ха нарушения прав человека. По данным источника в ЕС, Евросоюз планирует в кратчайшие сроки принять решение о включении новых фигурантов в санкционный список.

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«Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека», — подчеркнул в беседе с РИА Новости источник.

По словам собеседника, Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно».

Напомним, 11 марта издание EUObserver со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что ЕС введёт новые санкции против граждан России, Китая, КНДР и других стран из-за якобы их причастности к нарушению прав человека.

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По сведениям журналистов, о новых ограничениях предварительно договорились послы государств Евросоюза. Для российских граждан санкции будут связаны с Крымом. Также, предполагается, что под санкции попадут подданные Эритреи, Ливии и Южного Судана. Ограничения будут связаны с запретом на въезд в ЕС и приостановкой операций с активами в Еврозоне.

Решение по поводу утверждения новых санкций должно быть рассмотрено 22 марта на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.