Владимир, , 15:43 — REGNUM Во Владимирской области 12 марта подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 620 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 825 пациентов, в том числе 83 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 931 человек.