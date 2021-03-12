Токио, , 15:49 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda представил новое исполнение моделей CX-5 и CX-9, получившее название Noir (переводится с французского, как «чёрный»). Об этом сообщается на сайте автокомпании.

По своей сути Noir является аналогом распространенных сегодня автомобильных комплектаций под условным названием Black Edition.

Полноценно «черной» можно назвать только модель CX-5 Noir. У неё чёрные корпуса боковых зеркал и 19-дюймовые диски колёс. В салоне можно отметить комбинированную обивку сидений замшей и кожей чёрного цвета.

Что же касается кроссовера CX-9 Noir, то он также имеет чёрный цвет корпусов боковых зеркал, однако сиденья обиты красной кожей.

За чёрный набор автолюбителям придётся доплатить от 25 до 35 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Ранее в честь первого роторного автомобиля марки Mazda в Японии был создан концепт родстера Cosmo Vision. Его разработали студенты Нихонского автомобильного колледжа на основе серийного родстера MX-5. Спорткар изготовлен в одном экземпляре.

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