Вена, , 16:10 — REGNUM Вакцины от COVID-19 распространяются среди стран-участниц Европейского союза не пропорционально численности их населения, из-за того, что некоторые из государств заключили «тайные сделки» с фармацевтическими компаниями. Об этом 12 марта заявил на брифинге в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц.

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«Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников», — сказал он.

Также Курц отметил, что договоры этого органа настолько засекречены, что неизвестны даже ему, однако, по словам австрийского канцлера, существуют указания на, что там могла иметь место так называемая распродажа, в ходе которой «были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями».

При этом он отметил, что продолжение подобных сделок приведет к тому, что разница в получаемых объемах вакцинации в ЕС только возрастет.

«Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие — отчетливо больше», — добавил Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что зарубежные партнеры перестанут тратить силы на политизацию вопроса сотрудничества по вакцине от COVID-19.