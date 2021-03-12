Киев, , 15:49 — REGNUM План по урегулированию ситуации в Донбассе, разработанный ФРГ и Францией, пока представляет собой некие предложения, переданные России. Об этом глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил 12 марта украинскому Пятому каналу.

По словам Кравчука, предложения Берлина и Парижа доработали в Киеве, и сейчас они находятся на изучении в России. Чтобы документ стал планом, Россия должна его подписать.

«То есть плана нет, есть предложения», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о появлении конкретного плана урегулирования в Донбассе, который «отвечает духу минских соглашений». В МИД России сообщили, что о таком плане ничего не знают. Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова призвала Украину прекратить выдумывать новые документы и соглашения, а взяться за выполнение взятых ранее обязательств.

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