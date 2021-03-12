Кутаиси, Грузия, , 15:48 — REGNUM Строительство основных сооружений Намахвани ГЭС на реке Риони в Грузии будет приостановлено, пока не завершатся повторные исследования в сфере безопасности и экологии. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», министр экономики Грузии Натия Туранава заявила 12 марта на совещании в мэрии Кутаиси.

По словам главы минздрава, турецкая компания Enka, которая ведёт строительство ГЭС, наймёт независимых экспертов. Итоги исследований будут обнародованы.

«Что касается безопасности, экологических и геологических исследований проекта, мы договорились с компанией, что строительство ГЭС продолжится только в части вспомогательной инфраструктуры. Строительство основных зданий ГЭС, плотины и водохранилища не начнётся, пока мы не проведем повторно некоторые из основных исследований», — сказала Туранава.

Она добавила, что Enka создаст фонд развития долины Риони в размере 5 млн лари (около $1,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, жители долины Риони более четырёх месяцев протестуют против строительства Намахвани ГЭС, так как считают, что проект якобы нанесёт вред окружающей среде. 4 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил Турнава и министру окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили лично встретиться с протестующими.

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