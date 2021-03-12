Джакарта, , 15:41 — REGNUM Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии отметила, что 3 769 174 человек в стране привились от коронавируса, сообщает Antara.

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Согласно полученным данным, за сутки вторую инъекцию вакцины получили 43 747 человек.

Известно, что на данном этапе правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 40 349 051 человек.

Ранее было зафиксировано, что 3 696 059 человек в Индонезии получили первую дозу вакцины от коронавируса. Между тем 1 295 615 человек получили вторую инъекцию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии, Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились расширить сотрудничество в борьбе с пандемией, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе.

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