Москва, , 15:48 — REGNUM Возвращающимся домой из-за рубежа гражданам России грозит изъятие паспорта и допрос. В такой ситуации оказался корреспондент ИА REGNUM, прилетевший в Москву, в аэропорт Шереметьево, где его ждал часовой допрос с пристрастием без объяснения причин и каких-либо оснований для задержания. Два часа «без гражданства», изматывающий допрос, потрёпанные нервы и угасающая вера в Отечество — вот и весь спектр впечатлений корреспондента от возвращения домой.

«Я прилетела в Шереметьево, на таможне у меня изъяли паспорт и велели ждать. «Для дополнительной проверки» — это единственное, что выдавили из себя таможенники, — говорит корреспондент ИА REGNUM. — Потом меня стали передавать из рук в руки, пока я не оказалась в кабинете без каких-либо надписей в сопровождении мужчины, который не представился, но устроил самый настоящий допрос, задавая в том числе вопросы интимного характера. Знаете, как в кино: одинокий стол, один стул и начальственно высившийся над тобой «непонятно кто» без имени и без статуса. Это было и страшно, и унизительно. Два часа без паспорта, по сути, без гражданства — ощущения как в известном выражении «без бумажки ты букашка», около часа непрерывно сыпались вопросы — политические, международного характера, личные, интимные… При этом неоднократно подчёркивалось, что разговор конфиденциальный и информация никуда не уйдёт, был взят номер мобильного телефона. Меня старательно делали шпионом и предателем, потому что поехала за границу и вернулась домой? В связи с чем был этот допрос? С какой целью? Наше государство в опасности? Или это просто превышение полномочий сотрудником?»

ИА REGNUM рассчитывает, что официальные органы власти России проверят законность действий сотрудников таможни и правоохранительных органов, и готово предоставить дополнительную информацию.