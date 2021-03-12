Париж, , 15:40 — REGNUM В то время как французский рынок недвижимости в целом упал на 17% в 2020 году, замки, особняки и другие виллы на берегу моря продаются лучше, чем когда-либо. В Нормандии из-за COVID-19 и Brexit продажи недвижимости увеличились на 40%. Об этом 12 марта сообщает Le Parisien.

«Это рекордный год… Наши продажи замков и особняков выросли на 40% в 2020 году. И на начало 2021 года продажи так же динамичны!» — директор престижного агентства Sotheby's в Довиле в департаменте Кальвадос.

Цены на недвижимость в этом сегменте варьируются от €600 тыс. до €3 млн. Также риелторами отмечается возвращение английских покупателей и омоложение покупателей.

«Спрос действительно большой. Вот уже несколько месяцев, несмотря ни на какой ценник недвижимости, она продается в течение недели!» — утверждает директор агентства недвижимости Le Nail.

«Сегодня, если бы нужно было определить типовой профиль наших покупателей, это была бы французская пара около сорока лет с детьми, которая заинтересована в окружающей среде, особенно в ландшафте», — добавил он.

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