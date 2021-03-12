Подгорица, , 15:40 — REGNUM В Черногории вакцинировано около 4000 человек, и процесс вакцинации идет по плану, сообщила 12 марта министр здравоохранения страны Елена Боровинич Бойович.

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Кампания массовой иммунизации населения начнется, когда в страну прибудут большие партии вакцин.

«Как любой врач, я призываю граждан сделать прививки, потому что вакцина эффективна, безопасна и надежна. Кроме того, я ожидаю, что, когда в страну прибудет больший контингент вакцин, вакцинация будет массовой «, — сказал она.

Министр также отметила, что сопротивление части населения вакцинации — явление не уникальное для Черногории.