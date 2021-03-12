Москва, , 15:39 — REGNUM Украина репутационно утратила определённые позиции и авторитет на рынке вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Украина … репутационно утратила определённые позиции и авторитет, честно говоря, подпортила в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции», — сказал Шугаев в эфире телеканала «Россия 24», комментируя сообщение о расширении военно-технического сотрудничества «Укроборонпрома» с ОАЭ на сумму около $1 млрд.

Он напомнил, что у ФСВТС нет никаких взаимоотношений с Украиной, коммерционные связи были разорваны не с российской стороны. Россия «вряд ли может и будет рассматривать Украину как конкурента на рынке Арабских Эмиратов», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВВС Украины Сергей Дроздов заявил, что Военно-воздушные силы страны рассматривают возможность заменить советские самолёты на американские. Дроздов добавил, что боевые самолёты, стоящие на вооружении ВВС, будут сняты с вооружения в течение ближайшего десятилетия.

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