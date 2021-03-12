Ярославль, , 15:38 — REGNUM 12 марта в Ярославле более чем на час остановилась часть электрического транспорта в центре города. Об этом сообщает портал 76.ru.

Троллейбус в Ярославле

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Яргорэлектротрансе», причина заключалась в отключении подстанции. Директор предприятия Сергей Завьялов сказал, что произошла авария на контактной сети.

«Нет. Это не авария на подстанции. Это гирлянда упала на контактную сеть. Сейчас всё восстановлено», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

В настоящий момент движение трамваев и троллейбусов возобновлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года была установлена новая тяговая подстанция для троллейбусов на улице Городской вал. Её поставил инвестор строительства жилых домов на месте бывшего троллейбусного депо. Ранее в мэрии города уверяли, что установка повысит надёжность работы электротранспорта.

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