Уфа, , 15:51 — REGNUM Деятельность по реабилитации людей от наркотической и алкогольной зависимости в опасном доме приостановлена в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по республике.

Сообщается, что дом, в котором проводили эту работу, находится в селе Новокуручево. Его помещения не соответствуют нормам пожарной безопасности и СанПин.

Сотрудники надзорного ведомства Бакалинского района установили, что бревенчатый жилой дом 1970 года постройки площадью 55 кв метров был арендован физ. лицом, который его использовал для реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. В доме располагаются шесть самодельных двухъярусных кроватей, в нем нет отопительной системы: здание отапливается дровяной печкой, а электропроводка не исправна. Были выявлены и другие нарушения.

В связи с этим сотрудники прокуратуры через суд потребовали прекратить использовать данный дом для вышеуказанной деятельности. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что нахождение в этом доме для людей является опасным. В результате требования прокуратуры были удовлетворены.

Судебные приставы опечатали окна дома и вход в помещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии потребовала запретить работу частного пансионата для престарелых граждан в с. Зубово.

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