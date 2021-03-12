Москва, , 15:36 — REGNUM По мере того как в РФ будут сворачивать программы помощи, будет расти уровень просрочки по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ доля просроченных потребительских кредитов выросла за год до 23,5%.

«Рост просрочки связан, прежде всего, с продолжающимся эффектом пандемии, который сократил уровень реальных располагаемых доходов населения, а также выросла безработица. В таких условиях рост просрочки выглядит неудивительным. Иными словами, ситуация вынуждает население брать кредиты, — сказал Алиев. — Еще в декабре 2020 года уровень просрочки составлял 16%, в конце января — 17,8%, а сейчас — 23,5%. Динамика роста просрочки показывает, что если так продолжится дальше, то банкам придется ужесточать требования к получению потребительских кредитов. Пока ситуация некритичная».

Как пояснил Алиев, по мере сокращения программ помощи у заемщиков будет все больше проблем, а уровень просрочки по кредитам вырастет.

«Это риски для экономики в целом, так как банкам придется регулировать рынок и ужесточать требования, а это скажется на уровне потребления и спроса, что является важным показателем любой экономики», — сказал Алиев.

При этом он уточнил, что просрочка в потребительском сегменте кредитования выше, чем в остальных, так как здесь свою роль играют требования к кредитоспособности заемщиков.

«В других сегментах банки при кредитовании подходят более требовательно. Например, ипотека, где требования к уровню дохода, долговой нагрузке граждан и другие дополнительные требования к заемщикам предъявляются обязательно и тщательно оцениваются кредитные риски со стороны банков. В потребкредитовании требования не такие серьезные», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские кредиты становятся для граждан все менее доступными.