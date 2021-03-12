Москва, , 15:33 — REGNUM Основные преимущества российских «Мистралей» перед большими десантными кораблями (БДК) — это большая вместимость отечественных вертолётоносцев, возможность нести больше вооружений, перевозить больше людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Кроме того, это расширенный район плавания, большая автономность этих судов. После того, как контракт по поставкам иностранных аналогов не состоялся, было принято решение построить свои корабли данного типа.

Это позволит отказаться от судов иностранного производства, укрепит обороноспособность страны, повысит загрузку отечественной промышленности.

Кроме того, по мере использования таких кораблей будет накоплен значительный опыт их использования, они проявят себя, что может привлечь к ним внимание потенциальных иностранных заказчиков.

Вертолётоносцы широко используются во флотах разных стран, и России, известной морской державе, нужно иметь в составе флота такие корабли.

Специфика этих судов такова, что они могут применяться в различных миротворческих миссиях по всему миру, что даст возможность стране помочь в решении проблем разных стран, укрепит её роль в мировой политике.

Возможно, впоследствии может быть построено ещё несколько таких кораблей, которые войдут в состав отечественного Военно-морского флота РФ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, вертолетоносцы проекта 23 900, которые называют аналогами французских «Мистралей», смогут принимать на борт 1000 морских пехотинцев.

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