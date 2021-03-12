Москва, , 15:31 — REGNUM Президент США Джо Байден станет вести более предсказуемую политику, чем его предшественник. Об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин на телеканале «Россия 24».

«Очень характерный, я бы сказал, американский политик. Он много лет в Конгрессе, в Сенате прежде всего. Он знает американскую политику, её входы и выходы, её сложности и проблемы как никто другой. Он понимает, какая связь существует между внешней и внутренней политикой внутри Америки. Поэтому, я думаю, его политика будет как минимум более рациональной и, если так можно сказать, интеллигибельной — более понятной и последовательной, чем политика его предшественника», — заявил Лукин.

В то же время его политика будет направлена в пользу своей страны, потому, хотя политика и станет более предсказуемой, не факт, что она станет дружелюбнее в отношении России, отметил он.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларов и в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.