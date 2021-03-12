Киев, , 15:36 — REGNUM Редкая птица появляется в клипе на песню «Шум», с которой украинская группа Go_A намерена выступить на «Евровидении». Это возмутило зоозащитников, говорится в сообщении организации UAnimals в соцсети Facebook.

В организации отметили, что орнитологи после просмотра клипа подтвердили участие в съёмках курганника степного — птицы, занесённой в национальную Красную книгу. Этому виду угрожает исчезновение, эксплуатировать его можно только в научных и селекционных целях.

Владеть такой птицей можно только при наличии специальных документов, но фактически они сейчас не выдаются, добавили зоозащитники. По мнению орнитологов, птицу долго содержали в неволе.