Элиста, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили следователи в Республике Калмыкия после смерти трех постояльцев Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которые заразились в нем коронавирусной инфекцией. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в БУ РК «Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», повлекшее по неосторожности смерть трех лиц по ч. 3 ст. 236 УК РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следователей, неустановленные лица из числа сотрудников социального учреждения с 8 по 23 января в нарушение регионального и федерального законодательства продолжали осуществлять свои должностные обязанности с клиническими признаками коронавирусной инфекции. В результате, как указывает пресс-служба, произошла вспышка коронавируса в дома-интернате и, как следствие, смерть трех обеспечиваемых лиц.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Калмыкия удалось оперативно погасить два очага коронавирусной инфекции в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.