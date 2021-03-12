Варшава, 12 марта 2021, 15:32 — REGNUM В польских больницах остаются 18 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП. Об этом сообщил консул Украины в Люблине Василий Павлюк 12 марта в комментарии информационному агентству «Укринформ».
Дипломат отметил, что шесть граждан Украины могут покинуть больницу в ближайший понедельник. Решается вопрос о транспортировке некоторых пациентов на Украину.
Напомним, в ночь на 6 марта автобус с гражданами Украины попал в аварию в 30 км от польско-украинской границы.
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