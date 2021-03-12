Варшава, , 15:32 — REGNUM В польских больницах остаются 18 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП. Об этом сообщил консул Украины в Люблине Василий Павлюк 12 марта в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Со вчерашнего дня из больниц выписали еще трёх человек. Поэтому в больницах воеводства находятся ещё 18 граждан Украины, пострадавших в автокатастрофе. Состояние двух из них остаётся очень тяжелым», — рассказал он.

Дипломат отметил, что шесть граждан Украины могут покинуть больницу в ближайший понедельник. Решается вопрос о транспортировке некоторых пациентов на Украину.

Напомним, в ночь на 6 марта автобус с гражданами Украины попал в аварию в 30 км от польско-украинской границы.

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