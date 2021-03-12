Красногорск, , 15:43 — REGNUM Зимой 2020−2021 годов в Подмосковье самый продолжительный цикл обработки и очистки дорог составил 24 часа. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Очистка снега в течение суток проводилась во время рекордного снегопада в феврале 2021 года. При этом стандартная продолжительность цикла составляет всего восемь часов. На обработку километра дорог было затрачено 840 килограмм противогололедных материалов.

«В зимний период в регионе 44 дня шел снег, всего выпало до двух метров осадков, самая экстремально низкая температура составила минус 32 градуса, что тоже стало рекордом за 30 лет», — отмечено в сообщении.