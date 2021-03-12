Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Более 200 лет лишения свободы получил житель американского штата Калифорния Али Эльмезайен, убивший для получения страховки двух своих страдавших аутизмом детей, сообщает 12 марта New York Post.

Убийство детей Эльмезайен запланировал еще в начале прошлого десятилетия, когда между июлем 2012 года и мартом 2013 года он застраховал жизни членов своей семьи приблизительно на $3 млн в восьми различных страховых компаниях.

По данным Министерства юстиции, Эльмезайен неоднократно звонил в страховые компании, чтобы убедиться, что срок действия страховых полюсов не закончился и что никто не будет расследовать претензии, если что-то случится с его женой и сыновьями.

Затем в апреле 2015 года Эльмезайен направил свою машину с сыновьями и бывшей женой с пристани Сан-Педро в Лос-Анджелесе. По словам следователей, Эльмезайену удалось выбраться из автомобиля, тогда как его бывшую жену спас проходивший мимо рыбак. Оба сына, пристегнутые ремнями к своим сиденьям, утонули.

Позже Эльмезайен получил по страховке $260 тыс. По данным Министерства юстиции, он использовал часть выплаты для покупки лодки и недвижимости в Египте, откуда он был родом. Окружной судья США Джон Ф. Уолтер назвал Эльмезайена «конченым лицемером и искусным лжецом» и «не более чем жадным и жестоким убийцей».

Эльмезайен был также признан виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и пяти пунктам обвинения в отмывании денег.

В общей сложности за свои преступления, в числе которых покушение на жизнь супруги, мошенничество, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег, Эльмезайен получил 212 лет тюремного заключения.