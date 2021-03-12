Красногорск, , 15:38 — REGNUM Зимой 2020−2021 годов дорожный службы Подмосковья выполнили максимальный за последние три года объём работ. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, для очистки дорог в области ежедневно было задействовано в среднем свыше 2,2 тыс. единиц спецтехники и порядка 3,1 тыс. рабочих.

«В зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололедной обработки проезжей части, 54 раза почистили остановочные павильоны. С начала сезона вывезли порядка 2,38 миллиона кубических метров снега — это около 198 тысяч «КамАЗов», — заявил Гержик.

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