Белград, , 15:25 — REGNUM В ближайшие выходные в Сербии будут закрыты все торговые и развлекательные центы. Работа их будет приостановлена по решению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве республики. Об этом 12 марта заявил представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

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Двухдневный локдаун вводится в полночь 12 марта. А вот работа продовольственных магазинов, аптек и автозаправочных станций, а также служб доставки еды останавливаться не будет.

Также отменены и все запланированные на выходные мероприятия. Такие ограничения продлятся до 06:00 15 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта 2021 года в Сербии общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 462,7 тысячи, а количество смертельных случаев выросло до 4459.

По всей стране продолжается массовая вакцинация. Так, 100 тыс. доз российской вакцины поступили с Сербию 28 февраля, ещё свыше 58 тыс. доз — в начале марта.