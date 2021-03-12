Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве ночью и днём 13 марта ожидает снегопад, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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В пресс-службе рассказали, что 12 марта вечером возможен небольшой снег, но более интенсивными осадки станут ночью и днём 13 марта. Ожидается, что прирост сугробов может достигать четырёх сантиметров.

Коммунальные службы освобождают места временного складирования снега, чистят кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Организованы проверки технического состояния кровель для оперативного выявления и устранения дефектов.