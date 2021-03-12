Москва, , 15:21 — REGNUM Причины отзыва лицензий у четырёх российских банков в принципе стандартные. Это низкое качество активов, неадекватная оценка рисков и несоответствие им объемов создаваемых резервов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«При этом три банка хронически нарушали нормативы ЦБ, не реагировали должным образом на замечания регулятора и не предпринимали мер по нормализации своей деятельности.

В одном из случаев также называется несоблюдение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Оценить, скольким банкам может грозить отзыв лицензии, сложно, однако данный процесс, несомненно, продолжится. Главная проблема связана с ухудшением качества активов после того, как 1 июля 2021 года истечет срок действия регуляторных послаблений в части формирования резервов по реструктурированным кредитам.

Оценить объем резервов, которые нужно будет досоздать для адекватной оценки рисков по проблемным кредитам банков, довольно сложно. Однако сумма, несомненно, будет крупной, что может оказать существенное давление на сектор.

По последним данным российского ЦБ, сектор обладает значительным запасом капитала в размере 5,8 трлн руб., или 10% объема совокупного кредитного портфеля.

Однако этот запас капитала распределен по сектору неравномерно, так что у отдельных банков, действительно, могут возникнуть серьезные сложности, которые в итоге могут привести к отзыву лицензий у них.

Тем не менее, мы считаем, что банковский сектор РФ в целом сможет избежать каких-то сильных потрясений, вроде тех, что наблюдались в ходе предыдущих кризисов», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ 12 марта за один день принял решение об отзыве и аннуляции лицензий у четырех российских банков.

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