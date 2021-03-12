Джакарта, , 15:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии, Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились расширить сотрудничество в борьбе с пандемией, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе, сообщает Antara.

«Мы очень рады поддержке Европейского cоюза и ВОЗ в борьбе с пандемией», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин в Джакарте.

В открытии трехстороннего партнерства приняли участие министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин, представитель ВОЗ в Индонезии Наваратнасами Параниетаран и посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет.

Посол ЕС в Индонезии поддерживает усилия по многостороннему сотрудничеству в преодолении пандемии.

Ранее Европейский союз выделил около 20 миллионов евро на борьбу с COVID-19 в странах Юго-Восточной Азии.

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