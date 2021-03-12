Лондон, , 15:23 — REGNUM Британский аукционный дом Bonhams выставил на продажу уникальный хот-род Porsche 911T. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Bonhams MPH.

Создан автомобиль на основе модели Porsche 911T 1971 года выпуска. Дизайн машины был разработан французским дизайнером Александром Дантоном.

Под капотом модели установлен 6,75-литровый мотор Bentley V8, который был позаимствован у Bentley Mulsanne Turbo.

Дантон избавил автомобиль от колесных арок для того, чтобы разместить огромные колеса. Колёса соединены с двухрычажной передней подвеской с койловером пружиной. В салоне машины установлены алюминиевые ковшеобразные кресла и приборная панель.

В описании к авто указано, что хромированные и пластиковые детали, а также тормоза и механизм запуска мотора требуют технического обслуживания.

Ранее компания Porsche представила две модели велосипедов с электрическими двигателями. Для создания электровелосипедов немецкий автопроизводитель привлёк специалистов из компании Rotwild.

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