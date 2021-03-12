Воронеж, , 15:18 — REGNUM Обязательная самоизоляция для жителей Воронежской области старше 65 лет отменена. Решение принял губернатор Александр Гусев. Об этом 12 марта сообщил официальный телеграм-канал правительства региона.

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«Губернатор Александр Гусев принял решение не продлевать обязательную самоизоляцию для жителей региона в возрасте 65 лет и старше», — уточнили в пресс-службе.

Однако в силе остаётся рекомендация работодателям перевести сотрудников пенсионного возраста на дистанционный режим работы или отправить в отпуск.

В Воронежской области режим самоизоляции для пенсионеров ввели осенью 2020 года после начала второй волны коронавируса. В последние недели в регионе фиксируется спад прироста новых носителей. Всего в Воронежской области коронавирус выявили у 71 115 человека, выздоровели 65 375, скончались 2 488. человек