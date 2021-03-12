Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Комендантский час является одной из наиболее действенных мер по профилактике пандемии, поэтому министерство здравоохранения Грузии выступает против его отмены или смягчения. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» 12 марта сказала глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«У нас остался один из наиболее эффективных рычагов, который также применяют в других странах. Важно отметить, что в других странах эта мера начинает действовать с 19:00 или 20:00 часов. Исходя из этого считаем, что 21:00 является оптимальной уступкой», — сказала Тикарадзе.

Когда журналист спросил её, можно ли ожидать в скором будущем, что комендантский час будет начинаться позже, глава минздрава ответила, что в ближайших планах этот вопрос не рассматривается. Тикарадзе отметила, что смягчение ограничений ведёт к росту риска распространения коронавируса, и она не хочет брать на себя такую ответственность.

«Для нас это — непозволительная роскошь, потому что ещё есть определенный рост темпов распространения инфекции. Думаю, в следующий период мы также будем лишены такой этой роскоши», — сказала министр здравоохранения.

Напомним, комендантский час в Грузии действует с ноября 2020 года. Представители бизнеса неоднократно обращаются к правительству страны с просьбой отменить его или хотя бы перенести начало на 23:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 330 носителей коронавируса