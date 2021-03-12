Ташкент, , 15:18 — REGNUM Детские фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит Узбекистану грант в размере $435 тыс. на повышение квалификации учителей, сообщили в телеграм-канале министерства народного образования республики.

Средства были выделены в рамках проекта ЮНИСЕФ «Адаптация и расширение масштаба подходов к повышению квалификации учителей в Гане, Гондурасе и Узбекистане».

До 2022 года в республике будет разработана модель повышения квалификации более 600 учителей из 150 школ Каракалпакстана, Навоийской и Ташкентской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что правительство республики предоставит субсидии на развитие частных школ.