Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM Трасса М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», возможно, пройдёт на удалении от Екатеринбурга, заявил журналистам глава «Уралуправтодора» Александр Бедусенко.

Как передаёт «Уралинформбюро», обсуждается два варианта организации трассы. Как вариант, предполагается частично использовать уже существующую дорогу между Пермью и Екатеринбургом.

В альтернативном случае трасса «пройдет примерно между Екатеринбургом и Челябинском, не приближаясь к этим городам», — уточнил Бедусенко.

Дорогу должны закончить к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что новую трассу от Казани до Екатеринбурга могут начать строить раньше запланированного 2030 года.

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