Рим, , 15:24 — REGNUM Следственные органы Италии детально изучают обстоятельства смерти нескольких граждан, получивших прививку от коронавируса препаратом АstraZeneca. Об этом пишут сицилийские издания.

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Три смертельных случая произошли на Сицилии. В Сиракузах завели дело после кончины 43-летнего военного моряка Стефано Патерно. На следующий день после прививки у него остановилось сердце.

В Катании умер 50-летний полицейский Давиде Вилла. Ему ввели одну дозу вакцины, после чего наступила смерть. В Трапани расследуют смерть 54-летнего карабинера Джузеппе Манискалко. Через два дня после инъекции у него произошёл инфаркт.

Всем этим людям ввели вакцину из партии ABV2856, отправленной компанией АstraZeneca. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) 11 марта сообщило о временном запрете на применение вакцин из этой партии.

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