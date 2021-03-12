Москва, , 15:15 — REGNUM Вопрос с продажей рецептурных лекарств через интернет требует дополнительной проработки в ряде пунктов. Об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарственными препаратами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований к условиям их хранения в период доставки», — сказал Кузнецов.

Ранее в «Единой России» порекомендовали правительству РФ ввести в ряде регионов возможность онлайн-продажи рецептурных лекарств в рамках эксперимента.