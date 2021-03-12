Москва, , 15:13 — REGNUM Если в России продлят льготы по ипотеке в том виде, в котором они действуют в настоящее время, это приведет к снижению уровня доступности жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский.

«Продление льготных программ по ипотеке можно и нужно продолжать в тех регионах, где спрос отстает от предложения, важно выравнивать баланс. В тех регионах, где уровень предложения отстает от спроса, необходимо принимать уже другие меры, стимулирующие рост объемов строительства жилья, — сказала Поплавский. — Более точная настройка мер поддержки с учетом рыночной ситуации в конкретном регионе, позволит стабилизировать рынок недвижимости, обеспечит более устойчивое его развитие в масштабах всей страны. В тех регионах, где цены были «перегреты», возможна плавная коррекция, в регионах, где у населения не хватает средств на приобретение жилья, у людей появится больше возможностей улучшить свои жилищные условия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкий рост спроса на жилье привел к тому, что во многих странах мира существенно выросла стоимость недвижимости.

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