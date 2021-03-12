Ханты-Мансийск, , 15:12 — REGNUM Женская сборная Ханты-мансийского автономного округа — Югра победила в командной гонке на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Команда в составе Владиславы Гавриловой, Анастасии Поршневой, Кристины Дюпиной и Татьяны Вороновой допустила три промаха на огневых рубежах и прошла дистанцию за 27 минут 31,6 секунды.

Второй стала сборная Приволжского федерального округа (Башкирия, Удмуртия, Пермский край), в которую вошли Карина Бахтина, Екатерина Муралеева, Инна Худорожкова и Анастасия Кайшева. Они отстали от победительниц на 7,3 секунды.

Замкнула тройку команда из Мордовии (Анастасия Халиуллина, Анна Кунаева, Юлия Дроздова, Наталья Ушкина), отставшая на 1 минуту 0,4 секунды.